«ديوا» تركز على التقنيات الإحلالية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على أحدث خدماتها الذكية وتقنياتها الرقمية المبتكرة في قطاعي الكهرباء والمياه وخدمة المتعاملين. ودعت الهيئة زوار المعرض إلى الاطلاع على أبرز مبادراتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإحلالية، إضافة إلى أحدث مشروعاتها الهادفة إلى تحسين تجربة المتعاملين والشركاء. وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يشكل أسبوع جيتكس للتقنية فرصة مهمة لتسليط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في الهيئة والخدمات الذكية والمبتكرة التي نوفرها في إطار استراتيجيتنا لدعم مبادرة «دبي الذكية».

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