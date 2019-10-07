121.5 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 7 شهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة التجارة الخارجية من السلع غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي 121.5 مليار درهم تقريباً خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2019 وذلك وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة أمس عن مركز إحصاء أبوظبي.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي وبقيمة بلغت 5.1 مليار درهم خلال شهر يوليو تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ب 1.18 مليار درهم والكويت ب 950 مليون درهم واليابان ب 916 مليون درهم. وتقتصر الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء على قيمة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها، الأمر الذي يعني أن هذه السلع لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم الخارجي .

وتظهر الإحصاءات العديد من المؤشرات الإيجابية التي تحققت على صعيد حركة تجارة الإمارة خاصة على مستوى إعادة التصدير التي واصلت ارتفاعها إلى 31 مليار درهم في حين ساهم الترشيد الاستهلاكي في خفض قيمة الواردات إلى 57 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، وعلى صعيد الصادرات فقد بلغت قيمتها 33.5 مليار درهم.

وعلى المستوى الشهري فقد بلغت تجارة أبوظبي خلال شهر يوليو 17 مليار درهم تقريباً منها 7.48 مليار درهم للواردات ونحو 4.71 مليار درهم للصادرات و4.755 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير.

واستحوذت اللوازم الصناعية على 77.4% من إجمالي صادرات الإمارة بقيمة وصلت إلى 26 مليار درهم تقريباً.. فيما بلغت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 3.62 مليار درهم وتوزعت بقية القيمة على صادرات الإمارات الأخرى.

وكان النصيب الأكبر في تجارة إعادة التصدير لمعدات النقل وملحقاتها والتي وصلت قيمتها 14.51 مليار درهم، تلتها السلع الاستهلاكية بقيمة 5.81 مليار درهم والسلع الإنتاجية 5.57 مليار درهم. وفي جانب الواردات فقد جاءت اللوازم الصناعية وبقيمة بلغت 24.82 مليار درهم في حين وصلت قيمة واردات الإمارة من معدات النقل وملحقاتها نحو 13.5 مليار درهم ونحو 8.53 مليار درهم للسلع الإنتاجية و5.98 مليار درهم للسلع الاستهلاكية. (وام)