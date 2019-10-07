«جي إف إتش» و«أكور» تفتتحان فندقاً بالبحرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت سلسلة الفنادق العالمية «ماما شيلتر» عن عزمها افتتاح فندقها الجديد في العاصمة البحرينية المنامة. ومن المقرّر افتتاح الوجهة الجديدة في عام 2020، ويعد هذا الإنجاز المهم ثمرةً للتعاون بين «أكور» و«جي إف إتش المالية»، وذلك لإدارة أول فندق تابع لعلامة «ماما شيلتر» في البحرين.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف أتش»: «تشهد مشاريعنا نمواً مستمراً، وذلك بفضل الشراكات التي نقوم بتأسيسها مع أهم العلامات التجارية في قطاع الفنادق. نحن سعداء جداً بهذه الشراكة مع أكور، وسعداء بالقيمة التي ستضيفها إلى مشروع هاربور رو بشكل خاص، ولمملكة البحرين بشكل عام، حيث تعمل المجموعة بشكل مستمر على دعم النمو في القطاع السياحي وأسلوب الحياة العصرية، والتي من المتوقع أن تشهد المزيد من النمو.

افتتاح فندق يحمل اسم «ماما شيلتر» في البحرين يجسّد التزامنا بتقديم علامات تجارية عصرية تترك أطيب الأثر لدى المقيمين في المملكةم».

وفي إطار التزام مجموعة جي إف إتش المالية لتعزيز التنوّع في أسلوب الحياة والقطاع السياحي في البحرين من خلال شراكات مع عدد من الأسماء العالمية، مثل أكور، سيتم افتتاح «ماما شيلتر» البحرين خلال عام 2020 في موقع متميّز على الواجهة البحرية لمشروع «هاربور رو» ضمن مرفأ البحرين المالي التابع لمجموعة جي إف إتش المالية، والذي يعد أحد أهم المشاريع متعددة الاستخدامات في قلب العاصمة البحرينية المنامة بتكلفة تبلغ 1.5 مليار دولار.