إكسبو 2020 دبي..رحلة في تفاصيل العمران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



يوافق اليوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول اليوم العالمي للعمارة، ويحتفل إكسبو 2020 بهذه المناسبة بإبراز تفاصيل العمارة في موقع الإنشاءات، حيث سيكون إكسبو دبي الحدث الأروع في العالم لأمور عديدة منها العمران الذي استقطب خبرات أبرع المهندسين والمصممين في العالم في مكان واحد للبناء على إرث مدهش من الروائع المعمارية التي شهدتها معارض إكسبو العالمية على مر السنين. وسيرى الناظر فيما يرى عدداً من المباني التي صممها معماريون مرموقون على مستوى العالم، بالإضافة إلى مهندسين متميزين من مختلف أنحاء العالم. وخلال إكسبو 2020 دبي، سيتعرف عشاق الهندسة المعمارية ومن بدأوا بشق طريقهم في هذا المجال إلى المزيد عن الإبداع المعماري في الحدث الذي يستمر لمدة 173 يوماً مع سلسلة من الرحلات المعمارية. وستشمل هذه الرحلات المخصصة للإنجازات المعمارية المتميزة لإكسبو 2020 دبي مجموعة متنوعة من الجولات الإرشادية والاستكشافية والحصرية حول الموقع الذي تبلغ مساحته 4.38 كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التقنيات لإثراء التجارب. بدءاً من ساحة الوصل المتميزة وأجنحة الموضوعات إلى 192 جناحاً من أجنحة الدول في جميع أنحاء الموقع، ستكون هناك تصاميم تحاكي كل الأذواق والاهتمامات في معرض إكسبو 2020 دبي.