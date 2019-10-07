«دو» تقدم رؤيتها لمستقبل الطائرات بدون طيار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس عن إبرامها اتفاقية تعاون مع شركة «إكسبونينت للحلول التقنية»، تهدف إلى توفير أحدث حلول الطائرات بدون طيار كخدمة وحلول مراكز التحكم بحركة الطائرات بدون طيار لمواكبة الطلب المتزايد على هذه الحلول من جانب الأعمال عبر مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

وتعكس الشراكة التزام «دو» بتوفير أحدث تقنيات الجيل التالي لضمان تحقيق الأهداف المستقبلية ورؤى التحول الرقمي التي أعلنت عنها قيادة دولة الإمارات، حيث شهدت حلول الطائرات بدون طيار ثورة خلال السنوات القليلة الماضية مع إجراء مجموعة من حالات الاستخدام عليها في البناء والإنشاءات ومراقبة الرحلات الجوية التجارية وغير التجارية في دبي.

وستعمل منصة «دو» لحلول الطائرات بدون طيار كخدمة على تشغيل مجموعة متنوعة من التطبيقات وحالات الاستخدام الجديدة بالتعاون مع شركة «إكسبونينت للحلول التقنية» بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى بتحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى في العالم.

وقال مروان بن دلموك، نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الأعمال في «دو»: «باتت الطائرات بدون طيار تحظى باهتمام متزايد بفضل إمكاناتها الكبيرة وفوائدها المتعددة في إدارة حركة المرور ومراقبة وإدارة العمليات في المواقع، ومن المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في توفير بيئات أكثر سعادة وأماناً للجميع».