شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «أبوظبي العالمي» وهيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، وهيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا، عن اتفاقية تعاون تأتي في إطار جهود تلبية الحاجة المتزايدة للأعمال التجارية العالمية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات وفرص الإعارة بين الطرفين. وقّع الاتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، ومايكل بروسنهان، نائب هيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا.

وفقاً للاتفاقية، ستتعاون سلطة التسجيل وهيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا من أجل تعزيز الفهم المتبادل للإطارات التشريعية لكلا الطرفين، وتحسين الكفاءة التشغيلية وفاعلية هيكلها التنظيمي، وذلك من خلال زيادة الفرص التدريبية، وتشجيع تبادل المعلومات حول الأحداث العامة في السلطات القضائية المعنية.

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