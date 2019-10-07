الشارقـة تحيـي ذكـرى هبـوط أول طائـرة عـام 1932

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفت دائرة الطيران المدني في الشارقة بيوم الإمارات للطيران المدني الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، مستذكرة بذلك اليوم نفسه من عام 1932 عند هبوط أول طائرة على أرض الشارقة. وبهذه المناسبة نظّمت الدائرة احتفالية في المبنى الرئيسي لدائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي حضرها الشيخ خالد عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير الدائرة، إضافة إلى مجموعة من المديرين والموظفين وممثلين عن الشركاء والرعاة الرئيسيين.

وأكد الشيخ خالد عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني أن ذكرى يوم الإمارات للطيران المدني هذا العام تتزامن مع عدة إنجازات في قطاع الطيران والفضاء، منها صعود أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، وفوز الإمارات بمقعد في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) للمرة الخامسة، والتي جاءت تأكيداً على دورها الريادي في تعزيز مستقبل قطاع الطيران. إلى جانب ما حققه مطار الشارقة الدولي من إنجاز نوعي بتصدّره مطارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حلّ بالمركز الأول على مستوى المنطقة والمركز الرابع عالمياً في دقة الإنجاز والالتزام بالمواعيد بحسب بيانات «أو أي جي»، المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، والتي ذكرت أن نسبة الدقة في مواعيد إقلاع الرحلات عبر مطار الشارقة الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 91.1%. وأوضح أن دائرة الطيران المدني بالشارقة تواصل جهودها للارتقاء بقطاع الطيران، والذي يشهد نمواً وتطوراً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة. ولا شك أن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة لمشروع التوسعة الجديد للمطار الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 20 مليون مسافر بحلول 2025 وبكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار درهم هو دليل واضح على حرص سموه على توفير الخدمات المميزة والراقية لزوّار وضيوف الشارقة.

من جانبه، أكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن يوم الإمارات للطيران المدني الذي يتزامن مع ذكرى هبوط أول طائرة في مطار إماراتي، يمثل مناسبة وطنية للاحتفال بإنجازات قطاع الطيران المدني، الذي بات من أكثر القطاعات تطوراً وازدهاراً، وأمناً وسلامة، ومعززاً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال، ووجهة لصناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى.

وأشار المدفع إلى أن قطاع الطيران المدني يسهم بقوة في تحقيق التنمية التي تستفيد منها القطاعات كافة في الدولة، حيث بات قطاعاً جاذباً لأصحاب المواهب والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب الاستثمارات من خلال ازدياد أعداد الشركات العالمية التي تسيّر رحلاتها من وإلى الإمارات، كما أصبح هذا القطاع نموذجاً يُحتذى به بالعالم في تطبيق معايير السلامة، وكفاءة التشغيل، والانتظام في الرحلات المجدولة.



10 سنوات على إطلاق برنامج «لأننا نهتم»

احتفلت هيئة مطار الشارقة الدولي بمرور 10 أعوام على إطلاق برنامج «لأننا نهتم» لآراء المتعاملين الذي حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، تمثلت في الحصول على الآلاف من المقترحات والأفكار التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والمتعاملين مع المطار، حضر الحفل الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي. وجاء إطلاق برنامج «لأننا نهتم» الذي يتيح للمسافرين والمتعاملين الفرصة للإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، استجابةطبيعية للتطور المستمر لمطار الشارقة الذي شهد نقلة نوعية مع تدشين العديد من الخدمات، وإطلاق

المبادرات، وافتتاح المرافق خلال السنوات الماضية، وشكل أسلوباً فريداً في التواصل مع الشرائح المتنوعة من مستخدمي مطار الشارقة. وقال المدفع: «شهد البرنامج على مدى السنوات الماضية تجاوباً كبيراً من قبل المسافرين والمتعاملين والجمهور، حيث تلقينا الكثير من المشاركات البناءة والاقتراحات، وعملنا على دراستها وتطبيق بعضها. ونحرص في المطار على التواصل الدائم مع عملائنا بشتى الطرق إيماناً منا بضرورة تلبية تطلعاتهم وتقديم الخدمة المتميّزة لهم باستمرار. لذلك كرمنا أكثر من 200 مشارك على مدة عشر سنوات في هذا البرنامج من أصحاب الاقتراحات القيّمة». وكرمت الهيئة الشركاء الاستراتيجيين ولجنة البرنامج والموظفين الذين عملوا عليه طوال الفترة الماضية، إضافة إلى الفائزين الثلاثة بجوائز البرنامج خلال الشهرين الماضيين.