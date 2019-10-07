تقنيــات ذكيـة تستعرضهـا هيئـة الطـرق وإقامة دبـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتكنولوجيا، عن إطلاق نظام اللوحات الإعلانية بنوافذ مركبات الأجرة، وقال الدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي إن نظام الإعلانات الإلكترونية على نوافذ المركبات أطلقته الهيئة بشكل تجريبي وهو مشروع إعلان إلكتروني بديل عن الإعلانات التقليدية.

وأكد آل علي أن الإعلانات الإلكترونية تتميز بسهولة تغييرها وزيادة عددها فضلاً عن مظهرها المتميز، مشيراً إلى أنه يمكن للراكب أن يغلق الإعلان من داخل مركبة الأجرة.

كما كشفت الهيئة عن بوابات المترو الجديدة في مسار إكسبو 2020، والتي تتميز بعدد من الخدمات الإضافية ومنها حساسات وكاميرات ثلاثية الأبعاد يمكنها التعرف على الأشخاص عن بُعد.

وأوضح محمد المظرب، مدير إدارة تشغيل القطارات بالهيئة أن عدد البوابات الجديدة سبع بوابات في مسار مترو إكسبو 2020، وأنها تتميز بقدرتها على التعرف إلى ما يحتاج إليه الشخص من وقت للمرور بحقيبة بحجم كبير.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «حرصنا على أن تكون مشاركتنا هذا العام مشاركة مميزة ترسخ في الأذهان من خلال تقديم تجربة فريدة ومميزة لزوار منصة إقامة دبي، ليعيشوا تجربة المسافر على الدرجة الأولى ورجال الأعمال الأكثر ذكاءً وتطوراً في العالم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي» مؤكداً إن إقامة دبي تعمل على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحويل دبي لمدينة ذكية بالكامل وجعلها واحدة من أسعد المدن في العالم.

وتستعرض إقامة دبي خلال المعرض أبرز مشاريعها المبتكرة وخدماتها الذكية، حيث تميزت مشاركة هذا العام بعرض تجربة سفر ذكية بكل مراحلها، تبدأ منذ لحظة الحصول على بطاقة صعود الطائرة في المطار حتى الدخول إلى الطائرة.

حيث تبدأ المرحلة الأولى من بوابة إنهاء إجراء السفر في المطار للحصول على بطاقة صعود الطائرة، ومن ثم المرور من البوابة الذكية من دون استخدام أي مستندات، أو الوقوف لأخذ البصمة العشرية، ويتم إنهاء جميع الإجراءات، ثم الخروج مباشرة إلى صالة الدرجة الأولى ورجال الأعمال، ثم المرحلة الأخيرة وهي الصعود للطائرة، ليعيش الزائر تجربة حقيقية على أرض الواقع لرحلة المسافر الأكثر راحة ومتعة، وذلك بالتعاون مع شركة طيران الإمارات.

فيما استعرضت فاطمة المزروعي، رئيس قسم دعم المشاريع الذكية في إقامة دبي، تجربة المرور عبر البوابات الذكية، وقالت إن البوابات الذكية بمطار دبي تعمل من خلال كاميرات وفق مؤشرات البيومترية لصورة الوجه وبصمة العين.

وقالت إن تلك التقنية تسمح بمرور الشخص بعد مسح صورته مرة واحدة فقط بعد مروره من البوابة الرئيسية للمرور بجميع بوابات المطار.