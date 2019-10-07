«واحة البداير».. قرية سياحية تستقبل الزوار في قلب الصحراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن فتح أبواب «واحة البداير»، أمام الزوار والسياح لتقدم لهم تجربة إقامة فريدة تجمع بين التراث الأصيل والحداثة وممارسة الأنشطة الخارجية المختلفة في الواحة التي تديرها العلامة التجارية العالمية «مسك من شذا».

تعتبر «واحة البداير» أول مشروع سياحي من نوعه في دولة الإمارات، حيث يتفرد بتصاميمه المستوحاة من التراث الإماراتي، ويضم غرفاً فندقية وخياماً في قلب صحراء البداير التي تعتبر واحدة من أشهر المناطق الصحراوية في الدولة ومنطقة الخليج، ويقدم تجربة سياحية بيئية متميزة. وكانت «شروق» قد كشفت في عام 2017، عن نيتها إطلاق ثلاثة مشاريع تنتمي إلى فئة السياحة البيئية والتراثية بكلفة 130 مليون درهم، وهي: «نزل الرفراف» في مشروع كلباء، و«نزل الفاية» في مليحة، و«واحة البداير» في صحراء البداير، حيث أعلنت في حينها أن افتتاح المشاريع الثلاثة سيكون في العام الحالي 2019.

جمال الطبيعة

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ومع افتتاح «واحة البداير»، تكون «شروق» قد استكملت المشاريع الثلاثة التي تنضوي تحت مظلة «الشارقة للضيافة» التابعة للهيئة، وتدار جميعها من قبل العلامة التجارية ذاتها «مسك من شذا».

وتقع «واحة البداير» في قلب صحراء البداير، والتي تعتبر واحدةً من أشهر المناطق السياحية في الشارقة ودولة الإمارات، على بعد 40 دقيقة من مدينة الشارقة، وصُممت لتكون أشبه بواحة حقيقية، حيث زرعت أشجار النخيل في أرجائها كافة، وحُفرت وجُهزت قنوات مائية تعلوها جسور وممرات لعبور النزلاء والزوار. ويتكون المشروع الذي بلغت كلفته نحو 60 مليون درهم، من 21 غرفة و10 خيام، منها 11 غرفة فاخرة مع أسرّة منفردة، و10 غرف فاخرة مع أسرة لشخصين، و7 خيام مع غرفة نوم واحدة، و3 خيام مع غرفتي نوم لتتناسب مع احتياجات النزلاء وحجم عائلاتهم.

وتقدم «واحة البداير» لنزلائها وضيوفها مطعمين ومسبحاً بمعايير عالمية، ونادي رياضي مجهزاً بأحدث المعدات والأجهزة المتنوعة، تحت رقابة منقذين ومدربين مؤهلين. ويخصص المسبح والنادي الرياضي، ساعات محددة خلال اليوم لدخول السيدات فقط، وذلك احتراماً لخصوصية النزلاء.

وتنظم واحة البداير لزائريها ونزلائها مجموعة شائقة من النشاطات في الهواء الطلق، تتضمن التزلج على الرمال وركوب الدراجات الرملية وسيارات الدفع الرباعي والجمال لتجربة سفاري ثرية، كما تنظم جلسات لمشاهدة الأفلام في الليل ومراقبة النجوم في سماء الصحراء الصافية، إلى جانب الأصناف المتنوعة من وجبات الإفطار على الكثبان الرملية في الصباح، والعشاء على قمة «برج البري» الذي صُمم خصيصاً للجلسات الليلية الهادئة.

ومن أجل الحفاظ على المشهد التراثي الإماراتي وإتاحة الفرصة للزائرين للتمتع بجماليته، توفر واحة البداير فرصة مشاهدة عروض الصقور ومباريات القوس والسهم، إضافة إلى تجربة الحناء التي تعد من الطقوس والتقاليد الإماراتية والعربية الأصيلة.

تعزيز السياحة البيئية

وأكد مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن «واحة البداير»، التي تشكل قرية متكاملة في وسط الصحراء الهادئة، تضاف إلى المشهد الجمالي السياحي والبيئي في إمارة الشارقة، وأشار إلى أن الواحة تمثل رافعة مهمة للارتقاء بواقع السياحة البيئية في دولة الإمارات وإمارة الشارقة، والحفاظ على الحياة البرية عبر تسليط الضوء على أهميتها في تعزيز الاستثمار والبناء والتطوير.