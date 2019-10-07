«الصحة» تعزز جاذبية التمريض بالواقع الافتراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع في منصتها خلال أسبوع جيتكس للتقنية بدبي، مشروعاً تعليمياً وترويجياً ضمن رحلة مع عالم التمريض في الواقع الافتراضي VR ثلاثي الأبعاد 3D.ويستهدف المشروع خريجي الثانوية العامة والزائرين لترسيخ الرسالة التوعوية التثقيفية عن مهنة التمريض وأهمية الكوادر التمريضية المواطنة للمجتمع وتحفيزهم على دراﺳﺔ التمريض، وذلك ضمن الأنشطة الترويجية للمبادرة الوطنية «تعزيز جاذبية مهنة التمريض».

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات على أهمية توظيف تقنيات الواقع الافتراضي وثلاثي الأبعاد لمعاينة اليوم النموذجي للكادر التمريضي المتخصص في مكان عمله وتجربة بيئة المستشفى، من خلال إنشاء بيئة محاكاة حسية توفر تجربة سمعية وبصرية. وأشارت الدكتورة سمية البلوشي مدير إدارة التمريض إلى أن الرحلة مع عالم التمريض في الواقع الافتراضي VR ثلاثي الأبعاد 3D، تتضمن عدة مواقع افتراضية مثل غرف الطوارئ والعناية المركزة للأطفال، والعيادات الخارجية وقسم الإنعاش الرئوي.