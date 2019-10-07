شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: طلبات مصانع الأسمنت على القمامة لم تتأثر بخفض أسعار الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شحاتة المقدس نقيب الزبالين، أن إقبال المصانع العاملة فى قطاع الأسمنت على المخلفات الصلبة لتشغيل المصانع لم يتأثر بقرار الحكومة بخفض تكلفة الغاز لعدة قطاعات صناعية منها الأسمنت.

وقال شحاتة المقدس فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك مصنعين للأسمنت فى محافظتى بنى سويف والسويس مازالا يحصلان على كميات من المخلفات الصلبة غير القابلة لإعادة التدوير التى تستخدم فى مزيج الطاقة البديلة عن الغاز الطبيعى، وأضاف "المصانع تأخذ المخلفات الصلبة وبكميات كبيرة يوميا من مدينة الزبالين ومفيش تراجع فى الطلب".

واستبعد نقيب الزبالين، أن يستغنى أصحاب مصانع الأسمنت عن المخلفات الصلبة كوقود واستبداله بالغاز الطبيعى، خاصة أن سعر الغاز الطبيعى المعلن مؤخرا مازال أعلى من تكلفة استخدام المواد الصلبة كوقود، مشيرا إلى أن مدينة الزبالين تقدم عروضا جيدة لأصحاب المصانع لتشجيع أصحاب المصانع على شراء المخلفات الصلبة، فيما رفض نقيب الزبالين تحديد متوسط حجم الكميات التى تحصل عليها مصانع الأسمنت من المخلفات الصلبة يوميا، إلا أنه قدر فى وقت سابق كمية المحروقات التى يتم استخراجها من القمامة غير القابلة لإعادة التدوير والقابلة للاشتعال، وتحصل عليها مصانع الأسمنت كبديل للوقود بواقع 5 آلاف طن يوميا.

وأعلن مجلس الوزراء الخميس الماضى، الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.