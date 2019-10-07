إطلاق معرض سكني في مقر وزارة العمل بالرياض

جدة - عمرو شويل دشن مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، اليوم, بمقر الوزارة في الرياض، معرض “سكني” الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويستمر لمدة خمسة أيام، بحضور المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي.

ويهدف معرض “سكني” الذي ينظم بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي “العمل”، والتي تشمل المستفيدين المدرجين على قوائم “الإسكان” و “الصندوق العقاري”، إذ يقدم البرنامج شرحاً وافياً عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تتواجد في أرض المعرض، والتي يبلغ عددها 14 مصرفاً ومؤسسة تمويلية تقدم خدماتها للزوار، كما يمكّن المعرض منسوبيّ وزارة العمل غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة.

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ويتواجد بمقر المعرض موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات تسجيل منسوبيهم، إضافة إلى تواجد مطورين عقاريين يقدمون خصومات حصرية وخاصة لمنسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال أيام المعرض، كما يشارك برنامج “وافي” بهدف توعية المستفيدين بحقوقهم، حيث يُعد “وافي” برنامجاً تنظيمياً لتنظيم وبيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع.

كما يقدم “سكني” خلال المعرض محاضرات توعوية عن برامج ومنتجات القرض العقاري المدعوم من خلاله داخل مقر الوزارة، كما يقدم عروضاً خاصة لمنسوبي “العمل”، منها إلغاء الرسوم الإدارية وتخفيض هامش الربح، بالإضافة لدعم الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

يذكر أن “سكني” دأب خلال الفترة الماضية على إقامة المعارض وعقد شراكات فعّالة مع عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الخدمة المدنية، وزارة الصحة، وزارة المالية، وعدد من الجهات العسكرية بالإضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص ممثلاً في الجهات التمويلية بهدف رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية لتسهيل رحلة المستفيد نحو امتلاك المسكن الملائم.