الان تتابع إيران: سنستخدم كل الوسائل الممكنة لتصدير النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله اليوم الأحد إن إيران ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام، مضيفا أن تصدير النفط حق مشروع للدولة.
وقال زنغنه “سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نرضخ للضغط الأمريكي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران.
تقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 بالمئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية.
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