28 خدمة ذكية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 28 خدمة إلكترونية وذكية، تقدمها للعملاء بصورة بسيطة للحصول على خدمات الهيئة بسهولة، منها 6 خدمات تم استخدامها منذ العام الماضي، تتضمن الشرائح الذكية في الإطارات RFID، والإفساح الجمركي، والتحقق من المركبات، والتصديق على الشهادات، ونظام كفاءة استهلاك الطاقة، ونظام المنصة الموحدة للطائرات دون طيار، والمركبات الجوية الذي تم بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الطيران المدني، لإصدار تراخيص الطائرات دون طيار.

وأكد عبدالله عبد القادر المعيني مدير عام الهيئة، أن الهيئة أصدرت من خلال الشرائح الذكية RFID للإطارات 2.3 مليون بطاقة حتى سبتمبر الماضي، و2.4 مليون بطاقة حسب برامج كفاءة الطاقة والمياه ESSL، مقسمة إلى 1.2 مليون بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الخضراء، و1.2 مليون بطاقة خضراء للدهانات والأدوات المرشدة لاستهلاك المياه.