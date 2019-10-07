«جافزا» تدعم شركات «مركز السلع المتعددة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



وقع مركز دبي للسلع المتعددة، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، اتفاقية تعاون لتوفير حلول تخزين وخدمات لوجستية للشركات الأعضاء المسجلة في المنطقة الحرة التابعة للمركز.

قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «منذ تأسيسها قبل نحو خمسة وثلاثين عاماً، لعبت المنطقة الحرة لجبل علي دوراً مهماً في وصول دبي إلى مكانتها الحالية كمركز عالمي للتجارة. بموجب اتفاقنا، ستتمكن الشركات الأعضاء في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة من الوصول إلى أحدث خدمات التخزين والخدمات اللوجستية في جافزا دون أي رسوم إضافية ومن خلال نقطة اتصال واحدة. وتوفر هذه الاتفاقية التعاونية حافزاً قوياً للشركات القائمة في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في جافزا، مع تبسيط إجراءاتنا الخاصة بالأعمال من أجل مساندة عملائنا».

وبموجب الاتفاقية، ستتيح جافزا للشركات الأعضاء في المركز إمكانية الاستفادة الكاملة من حلول التخزين والخدمات اللوجستية المتاحة في المنطقة الحرة لجبل علي، بما في ذلك استخدام المستودعات لأغراض التخزين والتسليم بما يشجع ويحفز حركة النشاط التجاري عبر الإمارة. كما ستحصل الشركات الأعضاء في المركز على إعفاء من رسوم التسجيل والترخيص المرتبطة بالخدمة الجديدة.

ومن جانبه، قال محمد المعلّم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا): «يعتبر التعاون ركيزة أساسية لكي نتمكن من تحقيق النمو معاً لأجل الاقتصاد الوطني. ويسرنا في جافزا أن نقدم منتجاً جديداً من شأنه زيادة حركة الأنشطة التجارية في دبي».

وأضاف: «ستستفيد الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة مما تتمتع به مرافقنا من اتصال بشبكة نقل ومواصلات متعددة الوسائل مما سيعزز قدراتها في تصدير واستيراد السلع من وإلى الإمارة الأمر الذي من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي لدبي».