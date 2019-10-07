أول شهادة مؤهلات وطنية للمصرفيين المعتمدين في خدمات الأفراد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمقره بمدينة دبي الأكاديمية، اجتماعاً للجنة الوطنية لتطوير المعايير المهنية بهدف إطلاق أول شهادة مؤهلات وطنية من المستوى الخامس لفئة المصرفيين المعتمدين في قطاع خدمات الافراد.

وأُعلن عن الشهادة في اجتماع ترأسه عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الإمارات، وحضره ممثلو اللجنة التي تتألف من ممثلي مصارف محلية وعالمية عاملة في الإمارات. وتهدف الشهادة إلى تزويد موظفي الخدمات المصرفية للأفراد بالمعارف والمهارات والكفاءات اللازمة لتقديم خدمات متميزة إلى عملاء المصارف القائمين والمحتملين في مجال المبيعات والعمليات. كما تتيح الشهادة فهماً أعمق للتطورات التكنولوجية في قطاع المصارف، والأنظمة المالية المتغيرة، والضوابط الضرورية لإتاحة خدمات ومنتجات تلبي حاجات العملاء بشكل فعّال وبما ينسجم مع المتطلبات الحالية والمستقبلية في القطاع.

وتضم شهادة المصرفيين المعتمدين في قطاع خدمات الأفراد من المستوى الخامس، المعارف والكفاءات الخاصة بثلاث شهادات للمؤهلات الوطنية من المستوى الخامس- وهي خدمة العملاء في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وعمليات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ومبيعات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وسيتوجب على المتعلمين اكتساب المؤهلات الثلاثة كافة والحصول على درجة مناسبة لنيل شهادة الاعتماد الشاملة في الخدمات المصرفية للأفراد. وقد أُقرت الشهادة من مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية والهيئة الوطنية للمؤهلات عقب إتمام معيار الاعتماد من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. وسيبدأ العمل على الدفعة الأولى من شهادات اعتماد المصرفيين في قطاع خدمات الأفراد في السادس من شهر أكتوبر.

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «تتمثل رسالة المنظومة الوطنية للمؤهلات في دعم موظفي المصارف بدولة الإمارات وتحفيزهم على إحراز التقدم المهني. وبفضل شهادة المستوى الخامس هذه، سيحسن موظفو الخدمات المصرفية للأفراد من فهمهم ومعرفتهم بالقوى والأنظمة والتقنيات التي تحكم قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وحيث إن الشهادة متاحة لمن يستكملون شهادات المستوى الخامس الثلاث في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، فإنها ستساعد المتعلمين على بناء مستقبل أفضل في القطاع».

كما وافقت لجنة التنمية الوطنية في الأجندة المقبلة على البدء بالعمل على تطوير مؤهلات إدارة المخاطر التي ستركز على ثلاث فئات رئيسية للمخاطر في قطاع المصارف - مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات.