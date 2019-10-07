شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» تشارك في ندوة ببرلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

شارك سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان في أعمال ندوة المديرين والمسؤولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة في برلين ألمانيا، لبحث التعاون بين الغرف التجارية المُشاركة والاطلاع على أفضل الممارسات التي تعتمدها غرف التجارة لأعضائها ومنتسبيها.

تضمنت أعمال الندوة أهم الخدمات بين الغرف العربية والغرف المشتركة، كما تناولت المسؤولية المجتمعية للغرف والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا الصدد، واطلع الحضور على برامج الاتحاد الأوروبي في دعم القطاع الخاص في الدول العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستفادة منها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «غرفة عجمان» تشارك في ندوة ببرلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.