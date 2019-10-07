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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» تعيين يورجن لوترباخ في منصب الرئيس المالي والاستراتيجي ليشرف على العمليات المالية والمناقصات وسلسلة التوريد، والعمليات اللوجستية والمبيعات والخطط الاستراتيجية وتطوير الأعمال. ولفتت الشركة إلى أنه ستتبع هذا التعيين سلسلة من التعيينات الجديدة، لتعزيز فريق الإدارة العليا.

**أعلن سوق دبي المالي أمس، أنه تم تغيير اسم شركة «الصفوة مباشر للخدمات المالية» إلى «بي إتش مباشر للخدمات المالية». وتم أيضاً تغيير رمز التداول الخاص بالشركة إلى «BHMUBASHER».

**أعلن بنك الفجيرة الوطني عن شراكة مع منصة «فينتك جلاكسي» للتكنولوجيا المالية للتعهيد الجماعي الرقمي، وذلك على هامش المشاركة في «هاكاثون» التكنولوجيا المالية الذي نظمته «فينتك جلاكسي»، وجمع بنوكاً ومنظمين وخبراء في القطاع من المنطقة.

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