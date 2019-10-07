انضمام 8 مواطنين إلى مجلس إدارة « الإمارات للأبنية الخضراء»

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أعلن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، عن انضمام ثمانية مواطنين إماراتيين إلى مجلس إدارته، في خطوة تهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وتضم قائمة أعضاء مجلس الإدارة الجدد كلاً من: عبد الله الجفري، وعفراء ماجد العويس، وعلي الجاسم، وفيصل راشد، ومديحة سالم، ومحمد الداه، ونورة الحمادي، وسارة الزرعوني.

وبصفتهم أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة، يبقى الأعضاء الجدد في المجلس لمدة عامين، مع إمكانية إعادة انتخابهم بعد انتهاء المدة. ويهدف تعيين الأعضاء الإماراتيين إلى تحقيق توازن أكبر ضمن عدد من المقاييس الرئيسية، بما في ذلك التنوع بين الجنسين، وتمثيل جميع إمارات الدولة، وتمثيل الشباب، الأمر الذي يعزز الالتزام تجاه أهداف استدامة البيئات العمرانية.