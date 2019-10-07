شكرا لقرائتكم خبر عن عقد بـ 274 مليوناً مـن «أرامـكو»لـ «أرابتـك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أعلنت «أرابتك» عن فوز شركة «الهدف للإنشاءات الهندسية» التابعة لها بعقد تصميم ومشتريات وإنشاءات من «أرامكو» السعودية، وذلك لتحديث منشأة لتصريف المياه في محطة فصل الغاز عن البترول-1 بالسعودية. وتبلغ قيمة العقد 274 مليون درهم (280 مليون ريال)، فيما يشمل نطاق عمل الشركة تركيب وعاء فصل زيت الماء ومضخات تصريف الماء الناتج عن هذه العملية ومضخات حقن المياه، ومضخات سحب الماء من خزان تفريغ الغاز ذي الضغط المنخفض، وخط أنابيب لنقل الماء المشبع بالبترول من محطة الجعيمة إلى محطة فصل الغاز عن البترول-1 في القطيف.

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