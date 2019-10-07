شكرا لقرائتكم خبر عن النحت على الصخور الرملية من داخل معرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل منصور فنانة تشكيلية تنحت على الصخور الرملية، إن مشاركتها فى معرض تراثنا ليست الأولى، حيث شاركت فى أكثر من معرض من قبل.

وأضافت أمل منصور لـ"الخليج 365" أنها من محافظة الوادى الجديد، وأنها اتجهت النحت على الصخور الرملية، حيث إن بلدها عامرة بتلك الصخور، مشيرة إلى أن صحراء الوادى بها ألوان طبيعية مبهرة ويمكن أن تصميم أشكال مختلفة منها تماثيل ومنازل تراثية قديمة.

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وأشادت بدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحرف اليدوية، مطالبة باستثمار الدعم للمشاركة فى مختلف المعارض وتوسيع حجم المشروعات.