الاقتصاد

النحت على الصخور الرملية من داخل معرض تراثنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل منصور فنانة تشكيلية تنحت على الصخور الرملية، إن مشاركتها فى معرض تراثنا ليست الأولى، حيث شاركت فى أكثر من معرض من قبل.

وأضافت أمل منصور لـ"الخليج 365" أنها من محافظة الوادى الجديد، وأنها اتجهت النحت على الصخور الرملية، حيث إن بلدها عامرة بتلك الصخور، مشيرة إلى أن صحراء الوادى بها ألوان طبيعية مبهرة ويمكن أن تصميم أشكال مختلفة منها تماثيل ومنازل تراثية قديمة.

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وأشادت بدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحرف اليدوية، مطالبة باستثمار الدعم للمشاركة فى مختلف المعارض وتوسيع حجم المشروعات.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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