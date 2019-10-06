شكرا لقرائتكم خبر عن باحث اقتصادى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية والأكثر دعما للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شادى، الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة التنمية الحقيقية، مضيفًا أن هناك طفرة كبيرة جدًا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وقال "شادى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة فى هذا المجال، وحريصة على حل أى مشكلة تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص عمل، وعملة صعبة ومن أكثر العناصر الداعمة للاقتصاد.