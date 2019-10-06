موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 6-10-2019.. نمو ناتج قناة السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد موجز أخبار الاقتصاد المصرى الأحد 6-10-2019 ،تنوعا بين مؤتمرات ومعارض متنوعة وتصريحات وزيارات لعدد من الوزراء تعرف على تفاصيلها. "معرض تراثنا"..زينب بنت العريش تعرض أعمالها وتشيد بدور الرئيس فى نجاح المعرض "التنمية الصناعية" تناقش مقترح تأسيس "سوق مصر" لدمج الاقتصاد غير الرسمي المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور Advertisements الصوت والضوء: إضاءة الأهرامات فى اليوم العالمى للقلب التخطيط: نمو الناتج المحلى الإجمالى لقناة السويس بنحو 7.9% بنهاية 18/2019 جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ4.4 مليار جنيه فى سبتمبر وزيرتا التخطيط والهجرة يزوران معرض "تراثنا"

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