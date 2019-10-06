السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد مجلس هيئة السوق المالية أمس قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة، التي بدأ العمل بها من تاريخ نشرها باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة 90 من قواعد الطرح، واللتين سيعمل بهما بدءا من الأول من يناير 2020.

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ومن بين التعديلات التي جرت على قواعد الطرح السماح للشركات الأجنبية بإدراج أسهمها في السوق المحلية، في خطوة تستهدف تعميق السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال ورفع جاذبية السوق المالية، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين.

وسيسمح لجميع فئات المستثمرين الأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.

أبرز الأهداف: