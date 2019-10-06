شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معظم بورصات الخليج مع صعود الأسهم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الأحد مقتفية أثر الأسهم العالمية في الجلسة السابقة التي صعدت بفضل انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، بينما أنهت البورصة السعودية خسائر استمرت 3 جلسات متتالية.

ونزل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى في نحو 50 عاما عند 3.5 % في سبتمبر مع نمو طفيف للوظائف بما يشير إلى أن الاقتصاد الآخذ في التباطؤ يمكنه تفادي الركود في الوقت الحالي رغم الخلاف التجاري مع الصين.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 %، مع صعود سهم جبل عمر للتطوير العقاري 3.9 %، مشكلا أكبر دعم للمؤشر. وارتفع سهم الشركة في الجلسات الست السابقة بعد أن طبقت السعودية نظاما جديدا لتأشيرات الدخول يشمل 49 دولة ودعت الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع السياحة.

وقفز سهم الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) 4.8 %، مسجلا أكبر مكسب يومي له بالنسبة المئوية منذ 28 أكتوبر من العام الماضي، بعد أن مددت وزارة الدفاع عقد شحن مع الشركة لمدة عام، مما يرفع قيمته الإجمالية إلى 421.7 مليون ريال (112.45 مليون دولار) .

وارتفع سهم المتقدمة للبتروكيماويات 1.2 %، بعدما حققت الشركة ربحا مرتفعا في الربع الثالث من العام، بينما قفز سهم أكسا للتأمين التعاوني 5.7 % بعدما نالت الشركة موافقة الهيئة التنظيمية على طلبها بزيادة رأس المال.

وتحسنت المعنويات في السوق بدعم من آمال وقف إطلاق النار في اليمن بعد أنباء عن أن السعودية تدرس اقتراحا للحوثيين المتحالفين مع إيران، الأمر الذي قد يعزز جهود الأمم المتحدة لإنهاء حرب مدمرة تشوه سمعة الرياض.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.7 % ، معوضا خسائره المبكرة. وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 0.8 %، بينما قفز سهم أرابتك القابضة للبناء 4.7 %.

وقالت أرابتك إن وحدتها (الهدف للإنشاءات الهندسية) فازت بعقد قيمته 280 مليون ريال (74.67 مليون دولار) من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وقفز سهم أملاك للتمويل 14.5 %، مسجلا أعلى مستوياته منذ 28 نوفمبر العام الماضي.

وارتفع سهم شركة التمويل الإسلامية في الجلسات السابقة في أعقاب صدور قرار تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم (212.36 مليون دولار).

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وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 %، بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 %، بينما ارتفع سهم الدار العقارية 1.5 %

وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا مع صعود سهم صناعات قطر 0.9 %.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. ارتفع المؤشر 0.5 % إلى 7963 نقطة.

- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.2 % إلى 5036 نقطة.

- دبي.. صعد المؤشر 0.7 % إلى 2781 نقطة.

- قطر.. استقر المؤشر عند 10314 نقطة.

- البحرين.. استقر المؤشر عند 1512 نقطة.

- سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 4027 نقطة.

- الكويت.. ارتفع المؤشر 0.8 % إلى 6165 نقطة.