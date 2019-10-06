انخفاض أرباح المراعي 8.4% خلال 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تراجعت أرباح شركة المراعي خلال الربع الثالث بنسبة 8.4% مسجلة 581.2 مليون ريال مقابل 635 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

كما ترجعت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.6% إلى 1.4 مليار ريال مقارنة بأرباح 1.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

أسباب تراجع أرباح الربع الثالث:

- مصاريف البيع والتوزيع:

ارتفعت بـ 54.6 مليون ريال وبمعدل 10.1 % بسبب ارتفاع مصاريف التسويق العامة والدعم التجاري، وقد خفض من آثار هذا الارتفاع زيادة كفاءة عمليات البيع والعمليات التجارية.

- تكلفة التمويل:

ارتفعت بـ 30.3 مليون ريال، نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة المرتفعة وأيضا بسبب ارتفاع معدل (السايبور) والمعالجة المحاسبية لأرباح للصكوك الدائمة مقابل حقوق الملكية، وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة.

أسباب تراجع التسعة أشهر:

- مصاريف البيع والتوزيع:

حيث ارتفعت بـ 95.1 مليون ريال وبمعدل 5.8% بسبب ارتفاع مصروفات التسويق العامة، وبالأخص في قطاع المخبوزات، والدعم التجاري وقد حد من آثار هذا الارتفاع زيادة كفاءة عمليات البيع والعمليات التجارية.

Advertisements

- تكلفة التمويل:

ارتفعت تكلفة التمويل بـ 89.2 مليون ريال نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة المرتفعة وأيضا بسبب ارتفاع معدل (السايبور) والمعالجة المحاسبية لأرباح للصكوك الدائمة مقابل حقوق الملكية، وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة.

أداء القطاعات التشغيل الرئيسية ي:

• قطاع الألبان والعصائر

انخفض صافي ربحه بمعدل 14.2% وذلك لظروف السوق الصعبة في قطاع العصائر، وارتفاع تكلفة الأعلاف، صاحب ذلك زيادة في العروض الترويجية، خاصة في منتجات الحليب طويل الأجل، وكذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.

• قطاع المخبوزات

ارتفعت أرباح القطاع بمعدل 29.5% أتى ذلك بشكل رئيس لارتفاع المبيعات.

• قطاع الدواجن

ارتفع صافي ربح القطاع بمعدل 15.2% ويأتي ذلك بشكل رئيس نتيجة لارتفاع المبيعات بـ 7.8% والذي أتى بدعم من قناة الخدمات الغذائية والتموين. وقد ساعد في ارتفاع الأرباح بشكل قوي السيطرة على التكاليف وانخفاض معدل وفيات الطيور.

• الأنشطة الأخرى

سجلت خسائر بقيمة 4.9 ملايين ريال خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر بقيمة 0.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، أتى ذلك بسبب الأداء الضعيف لقطاع أغذية الرضع.