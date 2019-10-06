4 مطارات دولية لاستقبال السياح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أربعة مطارات دولية ستكون المنصات الجوية الرئيسة لاستقبال السياح القادمين إلى المملكة من كل أنحاء العالم، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضحت الهيئة أمس أنها تواصل استقبال السياح عبر حزمة من الخدمات المقدمة في المطارات الأربعة، وذلك بعد إعلان المملكة فتح قلبها وأبوابها للعالم بإطلاق التأشيرة السياحية الالكترونية.

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وذكرت هيئة الطيران المدني أنها هيأت صالات انتظار مجهزة بالبنى التحتية اللازمة، سواء من خدمات الكترونية ولوحات إرشادية متعددة اللغات ومسارات للفيز السياحية بأنواعها، وأخرى مخصصة للدرجة الأولى والأعمال ولمواطني مجلس التعاون، فضلا عن تخصيص مواقع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم الدعم والإرشاد للسياح في المطارات، مزودة بخدمات الانترنت في صالات القدوم بهدف تحسين وتطوير تجارب الزوار بكل المنافذ الجوية، والرقي بخدمات المرافق وتسهيل إجراءات زوار المملكة.

4 مطارات

الملك خالد الدولي في الرياض

الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

الملك فهد الدولي في الدمام

الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة

تجهيزات الصالات