بحث رفع جودة مخرجات البرامج التدريبية للدراسات العليا الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحثت غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الطبية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في لقاء «مساهمة القطاع في برامج التدريب الصحي للدراسات العليا» أمس، رفع جودة مخرجات البرامج التدريبية للدراسات العليا الصحية.

وتناول اللقاء تمكين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة وتنمية البرامج التدريبية للدراسات العليا الصحية والرفع بجودة مخرجاتها، وزيادة الطاقة الاستيعابية ورفع جودة التدريب.

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وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الطبية بالغرفة الدكتور خالد العنزي، إن عملية تطوير منظومة القطاع الصحي بكل مكوناته هي جزء من أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بشكل عام.

وأكد العنزي أهمية دور هيئة التخصصات باعتبارها المشرع للقطاع الصحي، مشددا على أهمية التعاون في إيجاد الحلول الناجعة للمعوقات التي تعترض القطاع الصحي الخاص.

وأشار إلى اهتمام القطاع ببرامج التدريب والتأهيل باعتبارها العامل المهم في تسريع عجلة التوطين، وأضاف، يجب تفعيل دور القطاع الخاص ورفع مشاركته في البرامج التدريبية لشهادات الاختصاص ضمن برنامج التميز الوطني للتدريب الصحي، وتحديد نقاط الالتقاء مع استراتيجية الهيئة لرفع نسبة السعة التدريبية، والتي تأتي ضمن مشروع التميز الوطني في التدريب الصحي، وبناء القدرات والموارد التي تحسن البيئة التدريبية وجودة التدريب كأحد ركائز المشروع.