انفخاض كبير في أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة تتجاوز 30%.. الأرز يصل إلى 8 جنيهات والسكر بـ7

تشهد الأسواق المصرية انخفاضا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية و الخضروات والفاكهة والأرز والسكر والسلع التموينية، إضافة إلى اللحوم بمختلف أصنافها سواء الحمراء أو البيضاء، عقب إعلان الحكومة تخفيض أسعار البنزين وتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بتحسين وضع المواطن البسيط.

شعبة الخضروات والفاكهة



وشهدت الخضروات والفاكهة انخفاضا ملحوظا علي جميع الأصناف، حيث أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة أن الأسعار تراجعت بحد أدنى لأى صنف داخل الأسواق 30%، مؤكدة أن هناك أصنافا تراجعت لأكثر من 50% عن العام الماضي، وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن الخضروات والفاكهة ساهمت بأكبر نسبة لخفض التضخم عن العام الماضي.

ومن جانبه قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة لليوم السابع إن قطاع الخضروات والفاكهة شهد انخفاضا كبيرا هذا العام وذلك بسبب مشروع الصوبات الذي ساهم بشكل كبير في تضاعف الكميات والإنتاج الزراعي داخل الأسواق، مشيرا إلى أن أصناف مثل الطماطم والخيار والبطاطس كانت من الأصناف دائمة الاضطراب في الأسعار، ولكن حاليا لا تضطرب الأسعار سوي فى فاصل العروات وهو أمر طبيعي ولكن أيضا لم تتغير الأسعار هذا العام بالصورة التي اعتدنا عليها، حيث لم يتخطى كيلو الطماطم بسوق العبور الـ5 جنيهات في حين كان يتخطى الكيلو 10 جنيهات فقط.

وأضاف أن الفاصوليا كانت تخطت حاجز الـ30 جنيها خلال الشهر الماضي ولكن مع ظهور المحصول الجديد وانتهاء فاصل العروسة انخفضت إلى 10 جنيهات للكيلو.

المواد الغذائية

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وفي نفس السياق أكد عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار السلع التموينية تشهد استقرارا فى جميع محلات البقالة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا العام شهدا انخفاضا لأكثر من 30%عن العام الماضى على جميع الأصناف.

وقال حامد، أن هناك أصنافا سيتأثر سعرها بانخفاض أسعار الدولار فى السوق، مشيرا إلى أن أسعار السكر تتراوح من 7 – 7.50 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الأرز من 7.50 – 8 جنيهات للكيلو، فيما يبدأ سعر لتر الزيت من 16 جنيها.

الحاصلات الزراعية

كما أكد أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات فى غرفة القاهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة، أن أسعار البقوليات تشهد استقرارا بالأسواق فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن أسعار بعض السلع شهدت تراجعا بسبب زيادة المعروض بالسوق .

وأضاف الباشا، أن الأسعار بدأت تتأثر بانخفاض أسعار الدولار، حيث أن المستهلك سيشعر بانخفاض الأسعار بشكل كبير مع نهاية العام الجارى، مؤكدا أن الأسعار لن تشهد أى زيادة خلال الـ3 أشهر القادمة.

وأشار رئيس شعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات فى غرفة القاهرة، إلى أن أسعار الأرز شهدت تراجعا خلال الأيام الماضية وذلك بنسبة تتراوح بين 10 - 20 % عن الأسعار فى شهر رمضان، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 7-9 جنيهات فى حين كان السعر 8- 12 جنيها للكيلو.