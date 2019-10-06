شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل المؤشر إلى الاستناد لمستوى الدعم 7919.16 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.79% بما يعادل -63.28 نقطة ، ويأتي هذا الانخفاض مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، خاصة في حالة كسره للدعم 7919.16 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 7515.78 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7800.00 ومستوى المقاومة 8050.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 48
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 134
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عدد أسهم الشركات الثابتة 6
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عدد أسهم الشركات المتداولة 188
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