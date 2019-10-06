شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5027 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، بالإضافة الى تداول المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 4960 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5110 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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