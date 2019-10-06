شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يقلص خسائر الأربعاء -تحليل صباحي- 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 27461 نقطة نهاية تداولات الخميس الماضي، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مما يعد إشارة سلبية، ويقترب المؤشر حاليا من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لاسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 2720 نقطة كمستوى اول ثم 2600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2780 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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