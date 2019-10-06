شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر لثاني جلسة على التوالي لينهي الأسبوع الماضي عند مستوى 10310 نقطة في المنطقة الحمراء، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 10250 نقطة، وبالتزامن مع استمرار الميل الهابط على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9800 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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