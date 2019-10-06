شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يستهدف إنتاجية تتجاوز مليون طن قمح خلال الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة بالسودان، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن بلاده تستهدف تحقيق إنتاجية تتجاوز مليون طن قمح خلال الموسم الشتوى، بزيادة 300 ألف طن عن العام السابق، مشددا على أنه لا مخرج للسودان من أزمته إلا بالزراعة وزيادة الإنتاج.

ودعا جابر - خلال تفقده اليوم الأحد مشروع الجزيرة فى ولاية الجزيرة (إلى الجنوب من الخرطوم) - إلى ضرورة إدخال الصناعات التحويلية، فى قطاع الزراعة، لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومى، مشددا على أن قرارات مجلس السيادة تستهدف مصلحة المزارعين والمنتجين.

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من جانبه، أكد عيسى عثمان الشريف، وزير الزراعة والغابات السودانى، دعم وزارته للجهات كافة التى تسهم فى زيادة الإنتاج.

من جهته، قال والى ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، إن زيارة عضو مجلس السيادة، ووزير الزراعة، تؤكد حرص المجلس على داعم جهود الولاية، واهتمامه بنهضة مشروع الجزيرة.