الان تتابع هيئة السوق المالية تيسر إدراج الشركات الأجنبية في البورصة والان مع التفاصيل
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قالت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، إنها استحدثت إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
وفتحت سوق الأسهم الرئيسية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015، ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من
الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد.
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