"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 أكتوبر الحالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم الإقرار الضريبي عن شهر سبتمبر قبل نهاية 10 من شهر أكتوبر الحالي، عبر الموقع الالكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وتعرف ضريبة الاستقطاع بأنها نسبة محددة من الدخل الذي تحصل عليه المنشأة غير المقيمة في السعودية، وتقدم خدمات داخل السعودية وتحقق مصادر دخل.

في الوقت نفسه تخضع المنشآت غير المقيمة في المملكة لضريبة الاستقطاع عن أي مبلغ تحصل عليه من أي مصدر في المملكة، سواء كانت تتعامل مع منشآت حكومية أو غير حكومية أو شبه حكومية، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ.

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، تُستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ المدفوع لغير المقيم، وفقا للنسب المحددة في المادة الـ 63 للائحة نظام ضريبة الدخل المنشورة في الموقع الالكتروني للهيئة، ويُقدم بيان الاستقطاع الشهري وفقا للنموذج المعد خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد، فبالتالي يجب على المنشأة الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع، شريطة أن تتوفر فيها على الأقل اسم وعنوان المستفيد ونوع الدفعة وقيمتها والمبلغ المستقطع، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيدة لها لمدة لا تقل عن 10 بعد الدفع.

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وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن من يقدم إقرار ضريبة الاستقطاع هي المنشأة المقيمة في السعودية، وذلك عبر حسابها في موقع الهيئة الالكتروني.

كما أكدت الهيئة أن عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع خلال المدة المحددة هي بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وذكرت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة الاستقطاع، والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الالكتروني GAZT.GOV.SA، ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة الاستقطاع، ومن ضمنها خطوات تسجيل المنشأة وتقديم الإقرار الضريبي والاعتراض، وغيرها من الإجراءات الالكترونية عبر البوابة.

وتحتوي منصة "الرحلات التعليمية" على مواد مرئية وتثقيفية وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت كافة إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة GAZT.GOV.SA، والذي يوفر مجموعة واسعة من المعلومات التي تعد مرجعا داعما للمنشآت، إلى جانب المواد الإرشادية، داعية في الوقت نفسه المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993، أو على حساب التواصل الاجتماعي @Gazt_Care، أو البريد الالكتروني [email protected]