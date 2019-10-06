شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإبداع: 9 نوفمبر آخر موعد للتسجيل فى برنامج الحضانات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز الإبداع وريادة الأعمال "تيك" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن التسجيل فى برنامج start it والخاص بالحضانات التكنولوجية مازال مستمرا حتى 9 من نوفمبر المقبل، حيث سيتم إغلاق باب التقدم فى هذا الموعد.

ويوفر البرنامج لمن لديهم خطة عمل ونموذج مبدئى المشاركة فى أحد مراكز حاضنات الأعمال التكنولوجية التابعة لمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، حيث يتم كل ثلاثة أشهر تقييم الطلبات المقدمة وترسل دعوة لتقديم أفكار جديدة إلى المجموعات التي تمت الموافقة عليها بشكل مبدئى.

وتشارك المجموعات التى تجتاز مرحلة العرض التقديمى للمشروع فى برنامج الإحتضان فى أحد المراكز التابعة لمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، تبلغ مدة الإحتضان مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال عام واحد.

ويوفر البرنامج دعم مادى يصل قيمتة إلى نحو 60 ألف جنيه، مقسم على ثلاثة دفعات مرتبطة بتحقيق الأهداف المتفق عليها، بالإضافة إلى خدمات عينية تصل قيمتها إلى 120 ألف جنيه مصري فى صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة حاسب آلى وخدمات تسويقيه.