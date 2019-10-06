شاهد.. ابداع سيدات الوادى الجديد والواحات بسعف النخيل فى معرض تراثنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد صالح، أحد للعارضين بمعرض "تراثنا"، إنه حرص على الحضور من الوادى الجديد للمشاركة فى معرض أعمال سيدات الواحات، من خلال مايصنعه مجموعة من النساء اللاتى يعملن معه بصناعة الحقائب الحريمى باستخدام سعف النخيل، مشيرا إلى أن جميع الأعمال يدوية. Advertisements وأوضح صالح لـ"الخليج 365"، أن أكثر من 30 سيدة من أبناء الواحات يعملن معه فى تصنيع هذه المنتجات، مشيرا إلى أنه عمل على تدريبهن حتى يظهر المنتج بصورة نهائية جيدة، وأنه نجح فى تصدير الكثير من الأعمال إلى إيطاليا. وأشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تشجيع الحرف اليدوية وتنشيطها مرة أخرى وتشجيع العاملين بها للتطوير بما يحافظ عليها.

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