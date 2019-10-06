هيئة الطيران المدني تواصل استقبال السياح عبر 4 مطارات دولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصلت الهيئة العامة للطيران المدني استقبال السياح من كل أنحاء العالم عبر حزمة من الخدمات المقدمة في مطاراتها الأربعة التي ستكون المنصات الجوية الرئيسية لاستقبال السياح، يأتي ذلك بعد إعلان المملكة بفتح قلبها وأبوابها للعالم بإطلاق التأشيرة السياحية الالكترونية.

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وتشمل المطارات مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، مطار الملك فهد الدولي في الدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وهيأت الطيران المدني صالات انتظار مجهزة بالبنى التحتية اللازمة، سواء من خدمات الكترونية ولوحات إرشادية متعددة اللغات، ومسارات للفيز السياحية بأنواعها، وأخرى مخصصة للدرجة الأولى والأعمال ولمواطني مجلس التعاون، فضلا عن تخصيص مواقع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم الدعم والإرشاد للسياح في المطارات، مزودة بخدمات الانترنت في صالات القدوم، بهدف تحسين وتطوير تجارب الزوار بالمنافذ الجوية كافة، والرقي بخدمات المرافق وتسهيل إجراءات الزوار للمملكة.

وتواكب هذه التجهيزات قرار المملكة عبر إعلان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإطلاق التأشيرة السياحية الالكترونية، إذ إن المطارات أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني الحيوية، وأحد ممكنات تنويع مصادر الدخل من القطاع السياحي.