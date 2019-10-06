شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم.. البورى يبدأ بـ32 جنيها والبلطى الأسوانى من 15جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 6 - 10-2019 استقرارا بجميع الأصناف طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

وتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 30 - 35 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 22-28 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

Advertisements

كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسي 50-60جنيها، وموسى بين 50-66جنيها للكيلو.

وكما تراوح سعر البوري بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 200 جنيها فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وسجلت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.