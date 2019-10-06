شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم 19جنيها من المزرعة والبلدى بـ29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 6-10-2019 استقرارا فى أسعار الدواجن فى القاهرة الكبرى وضواحيها، وذلك وفق الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن اليوم 19 -20 جنيها من المزرعة، مشيرا إلى أن السعر للمستهلك يتراوح بين 23 – 24 جنيها للكيلو، مضيفا أن أسعار الدواجن البلدى 29 جنيها من المزرعة ويتراوح السعر للمستهلك بين 33 – 34 جنيها للكيلو.
وأضاف السيد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن أسعار البيض 31.5 جنيه من المزرعة فى حين تصل سعر الكرتونة للمستهلك بين 35 -36 جنيها للكرتونة، مشيرا إلى أن سعر الكتكوت يتراوح بين 6.5-7.5 جنيها فى المزرعة .
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