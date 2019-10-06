شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز بـ 120 جنيها.. والضأن بـ130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 6-10-2019 فى أسواق القاهرة الكبرى استقرارا فى معظم الأصناف وأنواع اللحوم. Advertisements وقال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين لليوم السابع إن أسعار اللحوم مستقرة بالأسواق، حيث يتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 120 وحتى 160جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات. وعلى جانب آخر شهدت منافذ التوزيع المختلفة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو لجميع الأصناف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز بـ 120 جنيها.. والضأن بـ130 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.