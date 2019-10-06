شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 6-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأحد 6-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى. دولار أمريكي (USD) دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي. يورو (EUR) يورو (EUR) 1 يورو = 4.117 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.242 يورو. جنيه استرليني (GBP) جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.625 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.216 جنيه استرليني. Advertisements دولار كندي (CAD) دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.816 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.355 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD) دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.539 ريال سعودى. 1 ريال سعودى = 0.393 دولار أسترالى. ين ياباني (JPY) ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.035 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.522 ين ياباني.

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