شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الراجحي (1120) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.13% بما يعادل -0.70 ريال ، وذلك في ظل تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليقترب السهم بهذا الانخفاض من مستوى الدعم 60.81 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 50.86 إلى 76.90) .

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لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 60.81 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 56.43 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 62.95 .