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شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي - 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) في آخر جلساته ، وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستند السهم لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، في ظل استمرارا لدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.17% بما يعادل -0.14 ريال .
لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم ليؤكد عزمه على الارتفاع وذلك باختراق مستوى المقاومة 12.10 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.85 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.54 ومستوى المقاومة 12.10 .
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