شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.04 ريال ، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم 9.90 ، هذا المستوى الذي كان يمثل قاعدة لآخر قاع صنعه السهم على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 9.90 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 9.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.48 .