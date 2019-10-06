شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته ، ليحاول السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.53% بما يعادل 0.18 ريال .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 11.52 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 10.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.36 ومستوى المقاومة 12.50 .