شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جبل عمر (4250) في آخر جلساته ، لينجح باختراق خط ا تجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بالتزامن مع تخطيه المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص في الوقت ذاته من ضغطه السلبي ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.10% بما يعادل 1.10 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 28.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المهم 30.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 28.00 .