شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -0.08 ريال ، ويأتي انخفاض السهم على اثر ثبات مستوى المقاومة 13.42 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وما يزيد من الضغط السلبي على تداولات السهم بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 13.42 ، ليستهدف مستوى الدعم 12.36 من جديد .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.78 ومستوى المقاومة 13.78 .