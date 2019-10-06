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شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يصنع فجوة سعريه هابطة – تحليل صباحي – 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم سبكيم العالمية (2310) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليصنع السهم فجوة سعريه هابطة تشير لقوة سيطرة البائعين على السهم ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.96% بما يعادل -0.88 ريال ، في ظل بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليبدأ بتكون دايفرجنس سلبي ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 16.04 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 17.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.04 ومستوى المقاومة 17.50 .
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